DEBAT: Opråb til en hundeejer

Da du synes din hund må løbe ind på min grund, forventer jeg også, at du fjerner dens ekskrementer fra midten af min indkørsel. Jeg er glad for hunde, men ikke for hundeejere, som ikke tager vare på deres hundes gøren og laden. Det er jo ikke hundens fejl, at den ikke er i snor.