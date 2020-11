Artiklen: DEBAT: Om Gentofte Kommunes budget for 2021

DEBAT: Om Gentofte Kommunes budget for 2021

Det er muligt, at Gentofte Kommunes bestyrelsesmedlemmer selv er godt tilfredse med det budget for 2021, som netop er vedtaget.

Og det kan også godt være, at det ikke er let at spare på den del af kommunens udgifter, som hidrører beslutninger truffet af Folketinget, herunder de voldsomme overførselsbeløb til andre kommuner (brutto 3,5 milliarder kr.).