Se billedserie Helene Brochmann. Foto: Helene Brochmann

DEBAT: Offentligt ansatte skal ikke konkurrere på popularitet

Villabyerne - 13. februar 2021 kl. 12:03 Af Serdal Benli, SF's spidskandidat til folketinget i Københavns omegnskommuner og Helene Brochmann, bestyrelsesmedlem i SF Gentofte Kontakt redaktionen

Liberal Alliance har foreslået, at borgere, der modtager offentlige serviceydelser, skal kunne give de ansatte karakter, og det skal så afspejles i de ansattes løn.

Helt umiddelbart kan det virke oplagt, at man på den måde vil belønne de ansatte, der gør en god indsats og motivere de mindre gode til at yde noget mere.

Sådan hænger virkeligheden bare ikke sammen.

For det første kan brugerne ikke umiddelbart 'se' alle de kvaliteter, den ansatte har. Brugerne kan vurdere deres egen oplevelse, men ikke alle aspekter af den ansattes faglighed.

For det andet kan brugere være forskellige. Skal hjemmehjælperen med de krævende og vanskelige borgere have mindre i løn end hende, der er heldig at få de positive og nemme borgere på sin rute?

Det vil mildest talt være ulogisk.

For det tredje er det ikke kun hjemmehjælperens personlige indsats, der afgør, hvordan borgeren oplever den ydelse, han eller hun får.

Hvis der for eksempel er sat for lidt tid af til den nødvendige hjælp, er det jo visitatorens vurdering, den er gal med, eller en konsekvens af kommunens politik.

I SF har vi tillid til, at de offentligt ansatte gør deres allerbedste og mere til, og at de først og fremmest motiveres af ønsket om at hjælpe deres medborgere, så godt de kan.

Hvis det var lønnen, der drev dem, havde de nok fundet andet arbejde.

Vi håber også, at borgerne i Gentofte gør opmærksom på det, hvis den service de får, ikke er god nok. For det kan selvfølgelig forekomme.

Men det vil være et vildspor at lade brugerne bedømme de ansatte, som om de var deltagere i et talentshow.