Vor læser udtrykker sin tak til de mange, der i mange måneder har slidt og slæbt for at holde danskerne så trygge som muligt, senest med at vaccinere. Modelfoto

DEBAT: Nytårshilsen med tak

Her ved årsskiftet vil jeg gerne benytte lejligheden til at sende en tak til de mange "hænder", der med fare for eget og deres familiers liv i det forløbne år har slidt og slæbt, for at vi (de fleste forhåbentlig) i vor gode kommune har kunnet opretholde vor trygge livsform.

Det går mod lysere dage, og vi skal i det nye år blot lige igennem en periode med tvivl og håb. Derfor vil jeg ønske for alle, at vi på bedste vis står den igennem, så vi igen kan give hinanden et kram eller et håndtryk for slet ikke at tale om et mundbindsfrit smil.