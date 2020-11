Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: 'Nyder-kommuner' må aflaste Gentofte Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: 'Nyder-kommuner' må aflaste Gentofte

Villabyerne - 07. november 2020 kl. 08:17 Af Kenneth Olsen, formand, Nye Borgerlige Gentofte Kontakt redaktionen

I Villabyerne 28. oktober konstaterer en forsker fra VIVE (Det Nationale Forsknings- og analysecenter for velfærd), at det ikke kan påvises, at den kommunale udligningsreform skaber bedre balance mellem de danske kommuners økonomi og mulighed for levering af service til borgerne.

Denne konklusion underbygger rimeligheden i Nye Borgerliges ønske om et ganske andet system til udligning mellem kommunerne.

Nye Borgerlige mener, at Danmark skal hænge sammen geografisk. Vi er ét land og ét folk, der deler værdier.

Derfor er det også naturligt med en vis omfordeling af skattepenge mellem kommunerne.

Udligning skal sikre, at forældre har mulighed for at sætte deres børn i en skole, der er lige god, uanset hvor de bor i Danmark. Ældre skal have en værdig og god alderdom uanset bopælskommune. Adgangen til behandling på sygehus og hos lægen skal være af samme høje kvalitet over hele landet.

Det skal en kommunal udligning hjælpe til.

Men at skatteyderne i Gentofte kommune netto skal betale 2,3 mia. kr. i 2021 til borgere i andre kommuner - et beløb, der svarer til cirka en tredjedel af kommunens indtægter - og herigennem give borgerne i en lang række andre kommuner mulighed for at etablere og drive eksempelvis væsentligt bedre fritids-og sportsaktiviteter og have bedre sociale velfærdsydelser end dem, der kan tilbydes her i kommunen, er hverken rimeligt eller acceptabelt.

Der må gøres noget ved disse urimeligheder.

På den længere bane må hele det kommunale udligningssystem ændres.

På den kortere bane foreslås, at 'nyder-kommuner' - som for eksempel Næstved, der i samme udgave af Villabyerne anføres at være landets tredjestørste modtager af subsidier fra andre kommuner - må aflas­te 'yder-kommunerne' på områder, hvor vi har problemer.

Et eksempel på en sådan aflastning kan være inden for flygtningeområdet.

Det er Nye Borgerliges politik, at vi ikke skal modtage flygtninge fra ikke-vestlige lande i Danmark.

Men indtil den politik er gennemført, så kan husning af flygtninge m.fl., der ellers skulle findes plads til i vores i forvejen overfyldte Gentofte, være et område, hvor en række 'nyder-kommuner' med væsentligt lavere huslejer og -priser, og med flere arbejdsledige, kan træde til.

Det vil være både kommunalt rimeligt og samfundsøkonomisk hensigtsmæssigt, at de kommuner herigennem både kan yde et bidrag til løsning af (fælles) problemer, samt evt. modtage yderligere støtte til gennemførelse heraf.

