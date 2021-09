DEBAT: Ny vin på gamle flasker

Vi fik i min skoletid indført ny karakterskala. I stedet for 6, 6+, 5+, 5, osv. fik vi UG, UG minus, MG+, MG, MG minus osv, hvor gradueringerne, værdien af de forskellige karakterer var langt bedre nuancerede end 12-skalen, hvor det at få f.eks. et 10 tal "med pil opad" virker helt tåbelig, fordi "pilen opad" er så inderligt ligegyldigt i det sammentalte resultat. Måske burde der lige kigges på karakterskalaerne, og genbruges her.

Jeg hilser det dog velkommen, at der gives karakter for flid, for det er trods alt vigtigt, at også flid belønnes, især de der har vanskeligt ved det boglige, kan da hale gennemsnittet op ved at arbejde flittigt.

Karakter for orden var vel heller ikke så dårlig endda. Orden og systematik er gode dyder at bære med sig. Belønning (her en pæn karakter) ansporer de fleste, og det er vel alt andet lige nemmere at være underviser, hvis børnene har deres bøger, hæfter og pc'ere (+opladere) med sig, plus måske en spidset blyant, og det stilehæfte der skal bruges.

Orden i skoletasken og på arbejdsbordet. I stedet for karakter for opførsel. Så kunne man sikkert få noget gavnligt ud af en karakter for social kompetence. Så det kunne betale sig at vise hensyn til kammeraterne, at hjælpe kammeraterne og få gode karakterer for det. Modsat få bundkarakter for mobning og for forstyrrende adfærd i timerne. Så er lærerne nødt til at skærpe opmærksomheden omkring samspillet mellem eleverne, så de kan give den helt rigtige karakter.

Lidt ny vin kan der da godt hældes på de gamle flasker. Tænk, hvis det belønnes at være en god kammerat.