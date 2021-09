Der skal sættes flere penge af til at bekæmpe trafikstøj, mener Venstre. Foto: Kenn Thomsen

DEBAT: Ny forskning om trafikstøj kalder på handling

Villabyerne - 26. september 2021 kl. 03:50 Af Kim Valentin (V) , Medlem af Folketinget Kontakt redaktionen

Et nyt studie fra SDU viser en øget risiko for at udvikle demens og Alzheimers efter daglig påvirkning af trafikstøj. Studiet lægger endnu et lag til de helbredsmæssige konsekvenser ved trafikstøj. Det kalder på øjeblikkelig handling - ikke mindst i Gentofte Kommune, hvor mange borgere generes af støj fra trafikken. Op til 11.646 støjbelastede boliger ligger her.

I juni indgik Venstre en bred aftale med Folketingets partier om udviklingen af vores infrastruktur. I aftalen pressede vi på for at forhøje puljen til støjdæmpende foranstaltninger fra tre til fire milliarder kroner. Det var der desværre ikke opbakning til i den endelige aftale. Vi havde også gerne set, at støjbekæmpelsen gik i gang med det samme i stedet for at vente til næste år.

Det er helt urimeligt, at borgerne i Gentofte Kommune må leve med en helbredsrisiko, fordi de udsættes for sundhedsskadelig støj på hjemmeadressen fra eksempelvis Motorring 3 og Helsingørmotorvejen. Med infrastrukturaftalen afsatte vi midler til en række initiativer, der skal reducere trafikstøjen for de støjplagede borgere. Ingen skal udsættes for en helbredsrisiko, fordi de bor nær støjforurenende infrastruktur.