Arkivfoto

DEBAT: Nu skal børnene altså i skole igen

Villabyerne - 20. marts 2021 kl. 06:02 Af Marie Brixtofte, Hellerupvej 82, Hellerup, kandidat til KV21 for Radikale Venstre Kontakt redaktionen

Én dag om ugen. Hvor de skal være udenfor. Sådan lød udmeldingen, og det føltes som en joke. Det kan man da ikke kalde at sende børnene i skole igen. Det udendørs forsamlingsforbud var allerede hævet fra 5 til 25 personer, så i princippet kunne de jo mødes hver dag - udenfor.

Og det er ikke, fordi jeg vil gøre mig klogere end Sundhedsstyrelsen og folketingspolitikerne. De har adgang til langt flere modeller og mere information, end nogen af os har, og så er de hverken onde eller dumme. Jeg ved, de gør det bedste, de kan.

Men der er alligevel noget, vi kan være uenige om. Og det er, hvor stor en risiko, man vil tage angående smitten. Hvor dyrt det skal være for vores samfund at sørge for, at næsten ingen dør af corona.

For alting har en pris. For hver dag Danmark bliver fattigere, redder vi måske corona-liv, men vi mister liv til kræft, diabetes, hjertekarsygdomme - og alt det, vi nu ikke vil have råd til at prioritere.

Vi taber skæbner på gulvet. Børnene, som er tvunget til at glo ind i en computerskærm 6-7 timer om dagen, noget, som selv de voksne synes er hårdt.

Ti procent af de børn, som er hjemsendt, får ikke den nødvendige aflastning væk fra forældre, der drikker alt for meget. Og så er der alle de børn og unge, som lever i hjem med stoffer, psykisk sygdom, seksuelle overgreb, ludomani og vold. Undersøgelser viser f.eks., at mere end hvert fjerde barn i 7. klasse er blevet udsat for fysisk vold i hjemmet.

Og børn og unge lider under hjemsendelsen. Mellem 2-8 procent af børn og unge havde det særligt svært inden corona - men en undersøgelse med 10.000 skoleelever fra 3-9. klasse viser, at nu har 20 procent det særligt svært, og yderligere 33 procent har fået det dårligere.

De rapporterer om negative selvbilleder, at de ikke orker at stå op, at de ikke orker at tænde for computeren og at de har lettere ved at blive kede af det eller bange.

Som psykolog er det svært at være vidne til. Og det er det faktisk også som menneske og som mor. Så skulle vi ikke se at få de børn i skole igen!