DEBAT: Nu kender vi svaret, hr. Morten Løkkegaard

I et svar på mit indlæg her i avisen tidligere i år om udligningsordningens påvirkning på økonomien i Gentofte Kommune svarede Venstres medlem af kommunalbestyrelsen, hr. Morten Løkkegaard den 1. juli:

"Jeg vil anbefale enhver, der kloger sig på såvel udligningsreform som Venstres interne anliggender at tøve med at udstille sin uvidenhed - især indtil vi kender det endelige resultat af reformen, og det sker tidligst efter sommerferien."

Nu ser vi resultatet af den af regeringen og Venstre i skøn samdrægtighed gennemførte justering af udligningsordningen: En væsentlig stigning i kommuneskatten i Gentofte og besparelser i administrationen - det sidste til trods for, at Gentofte er den kommune med den laveste udgift til administration per indbygger.