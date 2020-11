DEBAT: Nølehoveder i Skat på tyvetogt

Man ved, at indbrudstyve kan lide at komme tilbage og stjæle de steder, de har været før, og sådan er det også med Skat.

Men selvom 'Slowly Skat' vedgår, at alle oplysninger er afleveret inden for tidsfristen, og de 71 borgere var indberettet korrekt og til tiden, så havde de snorksovende skattefolk ikke fået oplysninger indberettet i deres snørklede bureaukratiske systemer, og deres totale sløvsind endte så med, at domstolene gav 'Slowly Skat' medhold i, at Gentofte Kommune ikke skulle have en øre efter deres egne borgere.