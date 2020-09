DEBAT: Nej, Travbanen skal ikke rykke ud af kommunen

I Villabyerne har vi kunne følge en ærgerlig debat om hvorvidt Charlottenlund Travbane skal rykke ud af kommunen. Lad os starte med at slå fast, at vi som henholdsvis kommunalpolitiker og beboer nær travbanen ikke ønsker, at travbanen flytter ud af kommunen. Charlottenlund Travbane er nordens ældste og kan næste år fejre 130 års jubilæum. På den måde udgør travbanen en vigtig del af Gentoftes kulturarv, som bør bevares.

Det er ærgerligt, at der i læserbreve i Villabyerne skabes tvivl fra politisk side om, hvorvidt travbanen skal bestå. Det er vigtigt, at der fra politisk side bliver sendt et klart og entydigt signal om, at vi ønsker travbanens bevarelse. Derfor gå vi nu - borger og lokalpolitiker - sammen om et fælles opråb til alle om, at vi skal bevare Charlottenlund Travbane, så en kulturinstitution som nordens ældste travbane er, fortsat er at finde i Gentofte Kommune.