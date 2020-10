"Det er et noget forskruet syn på uretfærdighed, som Colette Brix udviste 2. september i et indlæg i Villabyerne," skriver Jeppe Bruus (S), retsordfører for Socialdemokratiet, i sit læserbrev. Foto: Steen Brogaard

DEBAT: Nedslidning er den rigtige uretfærdighed

Villabyerne - 02. oktober 2020

Af Jeppe Bruus, folketingsmedlem for Socialdemokratiet

Det er et noget forskruet syn på uretfærdighed, som Colette Brix udviste 2. september i et indlæg i Villabyerne.

Generelt plæderer Brix for, at det er uretfærdigt, at vi foreslår, at bankerne skal betale et samfundsbidrag, så vores forslag om at sikre, at nedslidte kan gå værdigt på pension, kan blive finansieret.

I samme ombæring forholder Brix sig ikke til, at den rigtige uretfærdighed er, at tusindvis årligt får en pensionisttilværelse i smerter forårsaget af deres arbejdsliv. Noget, som vi altså forsøger at ændre i Socialdemokratiet.

Hvis man opfatter et proportionelt skattesystem, hvor dem der tjener mest, betaler mest i skat, som uretfærdigt, så kan jeg godt forstå Brix.

Jeg mener omvendt, at det er et sundt princip, at dem med de bredeste skuldre løfter de tungeste byrder. Derfor skal finansieringen af en retfærdig tilbagetrækning for de mest nedslidte, også findes et sted, som også er retfærdig.

Det ekstra samfundsbidrag, som vi beder bankerne om, hænger netop sammen med, at sektoren har en flot indtjening - langt over 100 mia. kr. efter skat de seneste tre år. I det lys er et årligt bidrag på 1,5 mia. kr. fra bankerne beskedent.

Bankernes interesseorganisation, Finans Danmark, har spillet på banen, at samfundsbidraget vil ramme almindelige danskere. Om påstanden holder, skal derfor stå usagt. Og hvis den gør, har man heldigvis ret til at skifte bank.

Gode og sunde banker er en hjørnesten i vores samfund og helt afgørende for, at samfundet løber rundt.

Vi skal anerkende denne betydning. Og det gør vi også.

Det var blandt andet derfor, at vi som samfund ikke kunne lade de vigtigste banker gå konkurs under finanskrisen og vi derfor spændte et sikkerhedsnet ud under bankerne.

Og bankerne skal omvendt sørge for at holde deres sti ren.

Derfor skurrer det i ørerne, når flere af de største banker har 'kvitteret' for hjælpen under finanskrisen ved at være involveret i selskabskonstruktioner til brug for skatteunddragelse, hvidvask mv.

Jeg er helt tryg ved, at bankerne godt kan give et samfundsbidrag og samtidig drive en sund og god forretning.