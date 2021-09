Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Nærdemokrati med borgerinddragelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Nærdemokrati med borgerinddragelse

Villabyerne - 14. september 2021 kl. 13:40 Af Regula Maltry, Sølystvej 10, Klampenborg Kontakt redaktionen

Der er sket meget i år 2021, ikke kun corona-pandemien, men vi har også fået en ny borgmester i Gentofte Kommune, Michael Fenger (K).

Før i tiden, (da jeg var lidt yngre), deltog jeg en gang imellem i kommunalbestyrelsesmøderne som tilskuer. Jeg var altid meget forbavset over den daværende borgmester Hans Toft (K), der holdt lange taler med mange forslag, som ofte forekom mig absurd, men som alle de andre partier stiltiende syntes at acceptere. Undtagen Enhedslistens Jeanne Toxværd, som meldte sig og holdt en meget fornuftig social modtale, som både SF og Socialdemokratiet burde kunne holde med. Jeg har hørt, at den nye borgmester Fenger skulle være lidt bedre at kommunikere med end Toft.

Vi har meget snart et kommunalvalg, og jeg håber at kunne stemme på politikere, som går ind for:

Et styrket nærdemokrati med borgerinddragelse. Styrket retssikkerhed, også med borgerinddragelse, som f.eks. et nedsat socialråd. At ingen børn og unge skal vokse op i fattigdom. Og at vi alle kan bo i et rent, socialt og klimabevidst Gentofte.

De forslag har jeg hørt på kommunalbestyrelsesmøderne af Jeanne Toxværd fra liste Ø!

Så derfor tænk på, hvor I sætter jeres stemme i november.

Jeg har også et forslag til beboerne på villavejene her: Behøver I alle sammen have tre biler, når jeres unger bliver store? Og stille dem ud på de smalle villaveje, så skraldebiler og rensemaskiner og andre beboere dårligt kan komme igennem?

Mange af jer har jo garager, som skulle have plads til mindst én bil. Behøver I at fylde dem med andet habengut, så der ikke kan stå en bil?

