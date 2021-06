Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Når den lette løsning er den værste Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Når den lette løsning er den værste

Villabyerne - 29. juni 2021 kl. 06:55 Af Birthe Bjerre, Plantevej 45, 4. th., Dyssegård Kontakt redaktionen

Det har været så uendeligt let at bestille sine varer over Nemlig.com her under Corona-nedlukningen. Skønt at sidde i sofaen og planlægge indkøbene, uden at skulle iføre sig et mundbind og lede efter varerne i et supermarked.

Men så kom Politikens afsløringer af, hvordan arbejdsforholdene var for henholdsvis lagerarbejderne og chaufførerne. Det var rystende at læse og mere end besynderligt, at det er lykkedes arbejdsgiverne i årevis at byde deres medarbejdere dette.

Jeg har i årevis været stolt af, at vi i Gentofte Kommune har en arbejdsklausul, som også inkluderer kædeansvar, der netop forpligter firmaet på at være ansvarlig for, at underleverandørerne også overholder overenskomstmæssige arbejdsforhold.

Sørgeligt er det så at konstatere, at det tilsyneladende blot er noget, der står på en hjemmeside.

Det er utroligt at opleve, hvordan 18 kommunal­bestyrelsesmedlemmer sover i timen og ikke holder sig for øje, hvad der sker både i samfundet og i vores kommune.

Igen var det Enhedslisten, der satte tingene på dagsordenen i kommunalbestyrelsen, og vi afventer nu, at undersøgelsen af firmaerne viser, om de overholder overenskomsterne, eller om kontrakten med Gentofte Kommune bliver opsagt.

Jeg vil følge kommunalbestyrelsesmødet i juni, hvor undersøgelsen bliver fremlagt, for Gentofte Kommune bør ikke acceptere de underlødige arbejdsforhold, hvor chauffører er nødt til at forrette deres nødtørft i plastikflasker m.m.

Det er nødvendigt, at Gentofte Kommunes kommunalpolitikere begynder at tage den politik alvorligt, som de har vedtaget, for arbejdsforhold, som vi har læst om i Intervare.com, spreder sig inden for andre områder. Og de arbejdsforhold skal stoppes, inden de bider sig fast på arbejdsmarkedet - det er uværdigt for os alle og den danske model især.

Vi skal alle sammen forholde os til problematikken og sige fra over for alle firmaer, som ikke overholder almindelige overenskomstmæssige aftaler.