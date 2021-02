Læserbrevskribenten mener, at Gentoftes borgere nok skal klare sig økonomisk på trods af den i sommer vedtagne udligningsordning. Modelfoto Foto: Martin Kierstein

DEBAT: Mon ikke vi klarer en skattestigning i Gentofte

Villabyerne - 15. februar 2021 kl. 05:25 Af Hans-Georg Nielsen, Marievej 8, Hellerup Kontakt redaktionen

I et læserbrev i Villabyerne (27. januar) jamrer Lennart Jønsson på Gentofte-borgernes vegne over den vedtagne udligningsordning og dens konsekvenser i form af, hvad han kalder "pantsætning af borgerlige stemmer".

Lennart Jønsson har da ret i, at det aldrig er særligt behageligt at skulle betale skat, men mon vi ikke klarer os Gentofte.

Kommuneskatten eksploderer i Gentofte fra 35,3% i 2020 til 36,14" i 2021 = + 0,84%*. Det er da træls, men vi bør i den forbindelse nok trods alt sende en medfølende tanke til borgerne i København, som i 2021 skal lide under en kommuneskat på hele 36,71% for slet ikke at tale om staklerne i Fredensborg som i 2021 skal af med 38,01%.

Såfremt stigningen på 0,84% skulle få en eller anden gentofteborger til at overveje at flytte mod vest, så bør det i hvert fald advares mod at flygte til Frederikssund. Her er kommuneskatten i 2021 på 38,84%.

Så lad os da i disse for vor kommune ifølge Lennart Jønsson så svære tider trods alt glæde os over, kvadratmeterprisen på boliger stadig er helt i top, og at stigningerne i værdien af fast ejendom i Gentofte som bekendt er endda ganske betydelige.

I sit svar til Lennart Jønssons bekymring over udligningsordningen og for Venstre, bemærker Morten Lykkegaard, ganske rigtigt, at Venstre i Gentofte har været med til at spare Gentoftes borgere for halvdelen af milliardregningen.

Vedrørende kommuneskatten vil jeg anbefale interesserede at besøge https://www.skm.dk/skattetal/satser/danmarkskort-over-kommuneskatter/

*De 36,14 procent indbefatter både kommuneskat (23,63%), kirkeskat (0,4%) og bundskat, også kaldet statskat (12,11%). Redaktionen