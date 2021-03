Læserbrevskribenten håber, at medlemmerne i foreningen bag Charlottenlund Travbane når frem til, at det er bedst at blive her på egnen. Arkivfoto: Hans Henrik Tholstrup

DEBAT: Mister kommunen travbanen?

Er der virkelig ikke andre muligheder for højnelse af præmieniveauet end gennem det økonomiske råderum ved salg af travbanen? Et råderum på cirka en halv milliard er fristende mange penge, men på et tidspunkt må de påregnes at være brugt, og så er det nok stadig en dårlig forretning at drive travsport i DK - også i Høje Taastrup Kommune, hvor der næppe er belæg for at forvente større spil og besøgstal end i Lunden?