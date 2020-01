DEBAT: Misforstået Socialdemokratisk bestemmetrang

Pernille Rosenkrantz-Theils forslag om et loft på 3.000 kroner for studieture på ungdomsuddannelserne er misforstået politisk bestemmetrang.

Globalisering

Et loft på 3.000 kroner vil betyde, at eleverne går glip af unikke kulturelle og sproglige oplevelser fra steder i verden, som deres forældre måske ikke har mulighed for at tage dem med til. Det har vi ikke brug for i en tid, hvor verden bliver mere og mere globaliseret.

Som vi kan læse, er rejsernes økonomi, længde og transportmuligheder allerede vigtige diskussions punkter i forbindelse med studieturene.

Naturligvis, fristes jeg til at sige, for der er selvfølgelig kompetente mennesker ude på gymnasierne, der er bedre til at planlægge studieture end en socialdemokratisk minister med trang til at bestemme.