DEBAT: Mindre larm og mere tryghed til børnene på Brogårdsvej, tak

Af Troels Stru Schmidt, folketingskandidat for SF, og Helene Brochmann, SF Gentofte

Man skal ikke have svage nerver, hvis man skal krydse Brogårdsvej om morgenen med sine børn til Vidarskolen, Tjørnegårdsskolen eller børnehaverne Regnbuen, Brobækhus og Dragen.

Alt for hurtige biler, for få fodgængerfelter og børn er en rigtig dårlig kombination.

Som far til tre børn oplever man på sin egen krop hver morgen en helt uacceptabel trafik, når vi skal over vejen.

Med så mange børn er der brug for at sænke farten, og vi foreslår en 30 km/t-zone omkring institutionerne.

Der er brug for vej-indsnævringer eller vejbump og et fodgængerfelt foran Vidarskolen.

Gentofte har ressourcerne til at være med blandt de første til at øge trafiksikkerheden for de mest sårbare trafikanter.