Screenshot af Gentofte Kommunes hjemmeside med chatbotten Kiri.

DEBAT: Mig og Kiri

Villabyerne - 08. april 2021 kl. 09:48 Af Line Traugott, Lyngbyvej 315A,1.th., Gentofte Kontakt redaktionen

Det skete i hine tider, i fordums tid, at Gentofte Kommunes kommunalbestyrelse bevilgede et beløb til en ny hjemmeside - og det var yderst tiltrængt!

Som borger i kommunen venter jeg stadig på, at den nye hjemmeside bliver lanceret - og jeg spekulerer på, om man fortsat hviler på laurbærrene for prisen, man modtog i 2009 for at have den bedste kommunale hjemmeside.

Bruger man hjemmesiden, bliver man hurtigt veninde med Kiri, som er et irriterende billede, der dukker op til højre på skærmen og gerne vil hjælpe.

Hvis det er et forsøg på fornyelse af hjemmesiden, så må man sige, at det er mere end mislykket!

Kombinationen af Kiri og søgefunktionen på hjemmesiden kræver, at man har lavet en stor kande kaffe, har iført sig behageligt tøj og fundet zen på tålmodighedsskalaen.

Hvis man skal finde informationer om Gentofte Kommunes nye flagskib 'Byens Hus', så går det helt galt.

Kiri får stress, og kaffen bliver kold, mens man leder på fane efter fane for at finde oplysninger, som findes på hjemmesiden.

Ved en simpel søgning får man 127 hits, hvor det første er fra 2016. Så må man sammen med Kiri kigge gennem de 127 hits for kun at blive mere forvirret end oplyst.

For på kommunens hjemmeside får man ikke link til 'Byens Hus' - det skal man google.

Jeg vil slet ikke tage mig tid til at skrive, hvor svært det er at finde informationer om klima og miljø - fordi informationer om disse områder ligger hulter til bulter. Det eneste parti, jeg har hørt efterlyse, at der sker noget omkring bevillingen til en ny hjemmeside, er Enhedslisten.

Kom nu i arbejdstøjet og få fornyet den hjemmeside, så den matcher 2021, for ellers skal jeg bruge tid på at finde link til, hvordan jeg kan få tilskud til mit kaffeforbrug.

Svar fra Gentofte Kommune:

Vi kan glæde Line Traugott med, at Gentofte Kommunes nye hjemmeside går i luften om ganske få uger - efter planen i den sidste uge af april.

Den nye hjemmeside giver et bedre overblik over det, borgerne efterspørger mest, og tager også hensyn til det stigende antal borgere, der besøger hjemmesiden fra deres telefon eller iPad.

Kiri er en chatbot, som en række kommuner i fællesskab har udviklet og er i gang med at afprøve for at få erfaring med denne type teknologi. Kiri kan ikke svare på alt, men bliver klogere jo flere spørgsmål, borgerne stiller hende.