DEBAT: Mere utrygt at færdes som cyklist i kommunen

Arbejdet afsluttedes med en rapport, der indeholdt en række anbefalinger til kommunens fremtidige arbejde med at skabe gode og trygge forhold for trafikanter i Gentofte.

Den daværende - desværre nu afdøde - formand for opgaveudvalget i 2016, Lisbeth Winther, oplyste os i udvalget om, at Jægersborg Allé var tænkt som et såkaldt 'shared space', hvor biler og cyklister skulle have lige muligheder for at færdes sikkert, hvilket skulle markeres tydeligt.