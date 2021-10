Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Mere uddannet personale i vuggestuer og børnehaver Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Mere uddannet personale i vuggestuer og børnehaver

Villabyerne - 11. oktober 2021 kl. 08:01 Af Andreas Weidinger (K), formand for Børneudvalget Kontakt redaktionen

Hvis man tror, at vuggestuer og børnehaver kun er sat i verden for at passe på vores børn i arbejdstiden, så tager man grueligt fejl. Vores daginstitutioner spiller nemlig en vigtig rolle i vores børns udvikling sprogligt, motorisk, kreativt, socialt og meget andet.

De første 1.000 dage af livet er de vigtigste for vores udvikling. Derfor er det helt afgørende, at vi i Gentofte hele tiden udvikler børneområdet, så vi fastholder vores høje niveau.

En afgørende forudsætning for et højt niveau er, at vi er i stand til at tiltrække og fastholde veluddannet pædagogisk personale. Derfor skal vi arbejde målrettet på at få vores andel af pædagoger op, så vores børn er i hænderne på personale, der ikke kun passer på, men også udvikler børnene.

Det er nemlig vigtigt for bl.a. sproget, motoriske evner og sociale kompetencer både i barndommen og senere i livet.

Det er ikke let at skaffe pædagoger, fordi der er massiv mangel på dem. Derfor skal vi gøre os endnu mere umage med at skabe et godt arbejdsmiljø og fastholde de dygtige pædagoger, vi har. Men vi skal også uddanne flere, som vi for eksempel gør ved at få dygtige pædagogmedhjælpere på pædagogisk merituddannelse, så de kan få den faglige ballast, det kræver at være pædagogisk personale i dag.

Gentofte skal være det bedste sted at være barn. Det kræver, at vi hele tiden tænker udvikling af børneområdet, så det følger den seneste forskning i børns udvikling. Men vigtigst af alt handler det om, at vi skal have endnu mere veluddannet pædagogisk personale, så børnene er i kompetente hænder, mens mor og far passer deres arbejde.

Det vil fortsat være et centralt fokus for vores arbejde med børneområdet i Gentofte.