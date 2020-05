DEBAT: Mere hjælp til plejehjemmene

Der er brug for meget mere hjælp til plejehjemmene i denne vanskelige corona-tid.

Arbejdsforholdene med risiko for corona-smitte er blevet vanskelige.

Der bør snarest gives en statslig støtte direkte til alle plejehjem af staten, som støtter alle mulige andre funktioner. Hjælpen skal blandt andet bruges til at ansætte mere personale til at klare de daglige funktioner på plejehjemmene! Pårørende er hjælpeløse og kan kun se til på afstand uden kontakt til deres kære.