DEBAT: Meget positivt med Weidingers Bellevue-forslag

Villabyerne - 23. juli 2021 kl. 12:30 Af Ulrik Borch (K), kommunalbestyrelsesmedlem Kontakt redaktionen

Det er rigtig godt, at vi får set på problemerne omkring Bellevue. I sidste uge gik min gode kollega Andreas Weidinger ud med nogle konstruktive konkrete forslag, der kan hjælpe på problemerne ved Bellevue. Det gælder ulovlige parkeringer, farlig kørsel og ikke mindst de mange forurenende cigaretskod, der flyder over hel stranden.

Uanset om man er fra Klampenborg, Hellerup eller som jeg fra Vangede, skal det være en tryg og god oplevelse at tage på stranden med familien.

Hvad angår parkering har vi et udmærket system med parkeringszone tæt på, og den kan man passende udvide til også at gælde Bellevue. Og mht. farlig kørsel, håber jeg politiet vil skabe tryghed for alle strandgæster og spadserende ved at patruljere oftere i området.

Det er en interessant idé med røgfri strand, som sikkert kan sikre, at der ikke ligger cigaretskod i stort antal på strandene,til stor gene for strandgæster og naturen - det tager rigtig mange år for naturen at nedbryde skod!

Det er godt, at Weidinger lægger op til at vi skal se nærmere på det, ligesom det er positivt, at de øvrige partier ikke afviser idéen. Der er velsagtens grundlag for et godt kompromis? Det er godt med konstruktive forslag til løsninger på de reelle problemer omkring Bellevue, som vi nu kan videreudvikle i fællesskab i kommunalbestyrelsen.

