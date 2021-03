Villabyerne skrev 17. februar om Gentofte Kommunes beslutning om at lukke døgninstitutionen Dohns Minde på Odruphøjvej. Yosof (foto) er en af de syv unge, som skal finde et andet sted at bo inden juni 2021. Foto: Kathrine Albrechtsen

DEBAT: Medarbejdere undrer sig over lukning af institution

Villabyerne - 08. marts 2021 kl. 13:36 Af Af Stephanie Nilsson, socialpædagog og tillidsrepræsentant, Godfrey Nørgaard Rugemalira, socialpædagog og arbejdsmiljørepræsentant, Nicole Larsen, socialpædagog, Lea Leth Dinitzen, socialpædagog, Mohammad Hassib Ismail, socialpædagog, Lone Correll, køkken

Det var med stor overraskelse og tristhed, at vores forstander Erik Birch Nielsen 26. januar 2020 gjorde os medarbejdere bekendte med, at forvaltningen og det politiske udvalg valgte at afvikle døgninstitutionen Dohns Minde.

Det er naturligvis en beslutning, vi undrer os over, da Dohns Minde aldrig har været bedre fungerende end nu. Vores arbejdsplads har en meget fin tilsynsrapport fra Socialtilsyn Hovedstaden samt en smiley på vores seneste tilsynsrapport fra Arbejdstilsynet.

At lukke institutionen på nuværende tidspunkt, undrer os meget, fordi vi her på Dohns Minde har modtaget flere børn og unge, som Gentofte Kommune har flyttet fra andre institutioner. Og som nu igen skal opleve et brud i deres opvækst. Det står i skrigende modsætning til regeringens ønske om at skabe kontinuitet hos anbragte bør og unge.

Med lukningen oplever vi, at kommunen nu har udfordringer med at få placeret de unge, der bor på Dohns Minde i Gentofte Kommune. Vi blev i øvrigt overrasket over, at vi i Villabyerne 17. februar kunne læse at formanden for Børneudvalget og Gentofte Kommunes kommende borgmester, Michael Fenger (K), udtalte;

"Vi kunne se, at ved andet kvartal i år, var der kun tre børn og unge tilbage, da de fem andre, der i dag bor på institutionen, af forskellige grunde skulle forlade stedet".

Det er information, vi ikke kan genkende. Ved andet kvartal i år har vi i hvert fald syv unge boende.

Vi kan være i tvivl om, hvorvidt der ved Michael Fengers "udregning" af, hvor mange beboere vi ville have tilbage, var taget højde for nye anbringelser samt opståede situationer, hvor unge, som før ville være vurderet til snart at være parate til at flytte i egen bolig, ikke ville være det alligevel.

Vi stiller os ligeledes undrende over, at formanden udtaler i avisen, at "man prøvede at lave en udviklingsplan, hvor formålet var at fremtidssikre ved at justere målgruppen. Det har vist sig, at vi ikke var i stand til at få fat i unge til det her tilbud heller."

Vi fik aldrig lov at afprøve det tilbud, da den økonomiske ramme til åbningen af disse tilbud blev annulleret.

Vi finder det desuden dybt problematisk, at formanden i artiklen udtaler; "De børn bliver nu flyttet over til Josephine Schneiders Ungdomsboliger (JSU) i Charlottenlund."

Dette er en information, som hverken personalet på Dohns Minde eller de unge selv endnu var bekendte med. Det er yderst bekymrende, at de unge skulle læse om deres fremtid i lokalavisen.

Ydermere finder vi det dybt problematisk, at Gentofte Kommune for blot to år siden valgte at afvikle og lukke Familiens Hus, der lå som en underafdeling på Dohns Minde, for nu at genåbne denne helt samme afdeling i selvsamme lokaler.

Vi mener, at det er spild af borgernes skattepenge og at det er mangel på indsigt og overblik fra kommunens side.