DEBAT: Medarbejdere brugte fridag på at køre 95-årig på fødselsdagsvisit

Villabyerne - 20. oktober 2020 kl. 15:15 Af Karina Fjorting, Hjemevej 17 Dyssegård

I fredags fyldte min mor 75 år.

Hendes gamle mor og min gamle mormor på 95 år er beboer på plejehjemmet Lindely (Sankt Lukas Stiftelsen), og da hun desværre ikke længere er gående, kunne hun ikke umiddelbart deltage i fejringen af min mors fødselsdag.

Min mormor er stadig klar, så hun var naturligvis trist over ikke at kunne sige tillykke til sin datter på Springbanen på selve dagen, og min mor var da også ked af ikke at have sin gamle mor med på dagen.

Men der skulle vente min mor en kæmpe overraskelse!

På Springbanen fredag eftermiddag dukker to skønne medarbejdere op fra plejehjemmet Lindely med min gamle mormor i kørestolen.

Godt pakket ind, og med en kæmpe buket blomster, som hun kunne overrække til sin datter.

Medarbejderne havde gået hele vejen langs Bernstorffsvej fra plejehjemmet til Springbanen, en tur på godt to kilometer med min mormor i kørestolen, så hun kunne sige tillykke til sin datter.

Det hører ydermere med til historien, at de to medarbejdere brugte deres fridag for at foretage denne tur med deres beboer. Jeg er tom for ord, men fuld af taknemlighed over for disse to skønne mennesker/medarbejdere på Lindely.

Tænk, at der findes så meget kærlighed og omsorg over for en ældre i kommunen, der bor på plejehjem.

Som pårørende/barnebarn til min gamle mormor, Inger Marie Nielsen, tænker jeg ofte på, hvordan livskvalitet og livsglæde kan bevares i f.eks en coronatid, hvor samvær med os familie er begrænset.

Lige i dag føler jeg mig lettet og overbevist om, at min mormor er i de bedste hænder, når vi, hendes nærmeste familie, ikke kan være hos hende.

Jeg ved i hvert fald, at når aftenvagterne møder ind om eftermiddagen kl. 15, så bliver der passet rigtig godt på min gamle mormor.

Det er ingen hemmelighed, at plejesektoren er udfordret på ressourcer og konstante nedskæringer, og der løbes ekstra stærkt for at tage vare på vores ældre.

Set i lyset af det pres, som personalet i plejesektoren udsættes for dagligt, synes jeg, der er særlig god grund til at anerkende denne kæmpe gestus, som vores familie var vidne til i fredags fra disse to særlige kærlige ansatte på Lindely.

Af hjertet tak!