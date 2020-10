Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Manglende vand i Nymosen - er det en projekteringsfejl? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Manglende vand i Nymosen - er det en projekteringsfejl?

Villabyerne - 21. oktober 2020 kl. 15:17 Af Joakim Böcher, Mosegårdsvej 30, Gentofte Kontakt redaktionen

Tak, fordi Villabyerne og Gentofte Kommune har belyst lidt om vandstandssituationen i Nymosen den 7. oktober 2020.

Læs også: Vedrørende lav vandstand i mosen

Jeg undrer mig lidt over svarene på, hvorfor vandstanden i Nymosen er så lav. Vi har jo i år haft to mega skybrud i området, som burde have forsynet mosen med vand, men det skete ikke!

Da Niras forrige år var i gang med klimatilpasningsprojektet, blev vi kontaktet med henblik på, om vi skulle lede vores tagvand direkte ud i den nye rende, der er etableret i Mosegårdsvej. Vi fik oplyst, at vi alligevel ikke kunne lede vandet ud til renden, fordi vi har kobbertagrender, og kobbersalte må ikke ledes ud i mosen! Imidlertid ser det nye klimatilpasningsprojekt ud til at virke på en anden måde, så vandet stort set ikke ledes ud i mosen, fordi vandet fra vejen ledes først ud i det lille bassin tæt på vejen, og når det er fyldt op, ledes vandet videre til det store bassin (med broen).

I det bassin er der et afløb til den almindelige kloak, så først når de to bassiner er fyldt helt op OG den almindelig kloak også er overbelastet, da løber vandet i Nymosen. Smart! Men da ikke for at få det naturlige vand fra området til at løbe til mosen. Jeg tænker, at det da må være en projekteringsfejl?

Det burde da være sådan, at rækkefølgen er: Bassin 1 - Bassin 2 - Nymosen - og først herefter almindelig kloak?

Svar fra Gentofte Kommune: Der er ikke tale om en projekteringsfejl. Vandstanden i Nymosen er naturligt varierende og følger grundvandet. På trods af skybruddene i august og september er der i Gentofte fra august til oktober i år faldet ca. 90 mm mindre regn sammenlignet med DMI’s referenceperiode 2006-2015. En relativt tør sensommer medfører typisk et lavtstående grundvandspejl og lav vandstand i søer flere steder i kommunen.

Projektet ved Nymosen udført således: Vejvand fra Mosegårdsvej nærmest Nymosen samt fra Snogegårdsvænget og Øxnevej ledes via regnvandssøerne til en samlebrønd og derfra videre til Nymosen. Da vejvandet klassificeres som forurenet, er regnvandssøerne designet til af forsinke vandets vej til kloakken. Dette har samtidigt en rensende effekt. Vejvand, der opfanges af regnbedene på Mosegårdsvej og Toftekærsvej, forsinkes ligeledes og ledes via en separat ledning til samlebrønden og derfra videre til Nymosen, uden om regnvandssøerne. Formålet er, at vejvandet bliver renset ved passage gennem filtermulden i regnbedene og forsinkes af de underliggende faskiner, inden det når ud i Nymosen. Fra samlebrønden er der etableret et overløb til spildevandsnettet. Overløbet har den funktion, at et eventuelt større forurenende udslip på én af de tilkoblede veje kan bremses, inden den når ud i mosen. Vandet skal stuve ca. 90 cm op i den nederste regnvandssø, før overløb kan ske. Samtidig skal spildevandsledningen være tom, da en kontraklap ellers forhindrer overløb samtidig med, at den forhindrer spildevand i at løbe i regnvandsbassinet. I en ekstrem skybrudssituation vil vandet fra den nederste regnvandssø derfor løbe i Nymosen via samlebrønden, indtil udløbet til mosen ikke kan følge med. Derefter vil der ske opstuvning, og da spildevandsledningen vil være fyldt, vil vandet ved fortsat nedbør stuve yderligere op i regnvandsbassinet, til det løber over stien til mosen. Ved ekstrem kraftig nedbør kan der ske overløb til mosen (med vejvand/kloakvand) fra evt. overbelastede kloakledninger via regnvandssøerne. Dette skal dog minimeres for at beskytte mosens miljø og vil ske med stadig mindre sandsynlighed efterhånden, som kommunen separatkloakeres. Der er ikke observeret overløb med iblandet kloakvand siden projektets færdiggørelse.

relaterede artikler

Vandmanglen er et problem flere steder 08. oktober 2020 kl. 11:09

Vandet er forsvundet fra mose - her er forklaringen 08. oktober 2020 kl. 09:54