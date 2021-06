Hvorfor må saunen i Kildeskovshallen ikke åbne, spørges der? Det må den også nu, lyder det opmuntrende svar. Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Manglende saunaåbning i Kildeskovshallen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Manglende saunaåbning i Kildeskovshallen

Villabyerne - 01. juni 2021 kl. 10:02 Af Jesper Haaber Gylling, Strandvejen 84, 2. th., Hellerup Kontakt redaktionen

Stoler halinspektørerne ikke på vaccinen og en negativ test? Tilsyneladende ikke.

Siden marts 2020 har vi alle været underlagt forskellige restriktioner, og det meste i samfundet har ikke været, som det plejer. Det har været en lang periode med begrænsninger på blandt andet en af de ting, som gør mig glad og giver mig velvære, nemlig at gå i svømmehallen og dermed også i sauna.

Der er en fin og venskabelig stemning blandt de faste saunagæster. De er der imidlertid ikke mere. Saunaerne er nemlig lukket på ubestemt tid, og det er også, selvom ALLE nu skal kunne fremvise, at de er vaccineret eller har en negativ Covid-19 test.

Det vil sige, at ALLE de gæster, som kommer i Kildeskovshallens svømmehal inklusiv personalet ikke er smittet og dermed heller ikke kan smitte andre. En såkaldt boble.

Det giver god mening. Hvorfor skal vi ellers vælge vaccinen eller testen?

Desværre synes halinspektørerne i Kildeskovshallen ikke, at den 21. maj, hvor der er givet tilladelse til at åbne, er noget, de skal efterleve. De har valgt at tolke reglerne på deres måde. Nu er Kildeskovshallen jo en offentlig svømmehal, og her bør personalet rette ind efter de muligheder, som der er åbnet for og ikke opfinde egne regler om, hvorvidt der skal åbnes eller ej.

Et af argumenterne er, at passagen i saunaområdet er smal, og derfor mener man ikke, at borgerne kan finde ud af at gøre plads og tage hensyn, men det kan vi altså godt. Yderligere ved jeg ikke, hvordan de har målt saunaen op, men man kan åbenbart kun være to derinde?!

Nu er jeg kommet i saunaen, siden jeg i 1974 flyttede til Gentofte, og både i herre- og drengesaunaen kan der uden problemer sidde 6-7 mennesker på én gang, og så er der fin afstand mellem hinanden. Der er tre forskudte bænke, der er ca. 2,5 meter lange.

Det er simpelthen ikke i orden, at de kan finde ud af det i Lyngby og andre steder, men ikke i Gentofte. Som et lille kuriosum, så kan man altså bestille en flybillet og flyve ud i verden i 6-11 timer, hvor man sidder klos op ad en medpassager, som også enten er vaccineret eller har en negativ test. Men det er åbenbart noget helt andet?

En saunatur varer max 12-15 minutter ad gangen.

Svar fra Stig Eiberg, fritidschef i Gentofte Kommune Jesper Haaber Gylling spørger, om det ikke er muligt at åbne saunaområdet i Kildeskovshallen. Vi ved, at faciliteterne har været savnet af mange, og vi har derfor besluttet at genåbne saunaerne fra torsdag den 27. maj med de begrænsninger, der er nødvendige for at kunne overholde sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Der vil derfor være et max antal på, hvor mange der kan opholde sig i den enkelte sauna, krav om ekstra hygiejne, og vi kommer også til at bede gæsterne om at holde ekstra afstand.

Vi er dog overbeviste om, at gæsterne og Kildeskovshallens medarbejderne sammen kan få det til at fungere på god måde.