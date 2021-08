Nye Borgerliges spidskandidat til kommunalvalget i Gentofte Kommune, Thomas Bentsen.

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Manglende konkurrence koster borgerne frihed og penge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Manglende konkurrence koster borgerne frihed og penge

Villabyerne - 30. august 2021 kl. 14:41 Af Thomas Bentsen, spidskandidat ved KV21 for Nye Borgerlige Gentorfte, Jægersborg Alle 65 2920 Charlottenlund Kontakt redaktionen

Som det ses i pressen udsendte Nye Borgerlige den 8. august en sammenhængende økonomisk plan for en mere liberal og borgerlig udvikling i Danmark kaldet 'PLANEN - For et mere borgerligt Danmark'.

Langt de fleste forhold i planen beror på politiske beslutninger, der skal tages i Folketinget. Der er dog også en række kommunale beslutninger, som Nye Borgerliges økonomiske udspil kan få betydning for, og som det derfor er relevant at få frem i forbindelse med kommunalvalget i november i år.

Vi ved eksempelvis, at manglende konkurrence i den offentlige sektor koster danskerne frihed og penge. Flere kommissioner nedsat af skiftende regeringer har peget på problemet. Private virksomheder medvirker derimod til at effektivisere produktion, fremme innovation, give bedre kvaliteter og lavere omkostninger.

Gentofte Kommune udliciterer blot 28 procent af de opgaver, det vil være naturligt at indkøbe hos private leverandører.

Dette tal svarer til landsgennemsnittet (26 procent) og giver grund til optimisme angående mulighederne for at opnå bedre kvaliteter og lavere omkostninger for Gentofte Kommune ved i langt højere grad end hidtil at konkurrenceudsætte og indkøbe ydelser hos private leverandører.

Nye Borgerlige i Gentofte vil derfor arbejde for øget udlicitering af kommunale opgaver - men således, at der ikke skal være adgang for kommunens egne institutioner og afdelinger for at deltage i tilbud på de konkurrenceudsatte opgaver.

Det har nemlig i en lang række tilfælde vist sig, at kommunerne ikke er i stand til objektivt at fastsætte priser, der afspejler de reelle omkostninger, hvilket i en lang række tilfælde har resulteret i, at kommunerne har givet sig selv opgaverne - på trods af, de private virksomheder i virkeligheden kunne levere samme eller bedre leverancer billigere.

En stemme på Nye Borgerlige ved kommunalvalget i november vil derfor også være en stemme for bedre økonomi og mere frihed gennem brug af private virksomheder ved levering af kommunens ydelser til borgerne.