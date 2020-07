DEBAT: Man kan ikke lave striptease i mørke

Morten Løkkegaards udtalelser til Villabyerne den 1. juli er symptomatiske for hele Gentoftes kommunalbestyrelse, mener vor læser.

Villabyerne - 25. juli 2020 kl. 11:33 Af Dina Wildt, Dalstrøget 73, st., Dyssegård Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Jeg kan kun sige, at der ikke har været behov for at markere egne holdninger udadtil. Men selvfølgelig har der været plads til at markere egne holdninger indadtil. At jeg og Venstre ikke lufter vores uenighed udadtil, er resultatet af en strategisk beslutning, som der er fuldstændig enighed om og opbakning til internt i Venstre."

Dette er sagt af Morten Løkkegaard fra Venstre (Villabyerne, 1. juli), men det gælder tilsyneladende også resten af kommunalbestyrelsen - undtagen Enhedslisten, der er mere tydelige, men til gengæld kun opnår få eller ingen resultater.

Det er ikke specielt Venstre, det handler om, men kulturen i kommunalbestyrelsen.

Jeg har en oplevelse af, at politikerne efter kommunalvalget i Gentofte går ind i et lukket rum, hvorfra der af og til lukkes beslutninger ud, hvor de enkelte partiers ønsker og synspunkter er usynlige for vælgerne.

Men der er en meget væsentlig grund til at markere holdninger udadtil, og det er, at vi, der har stemt på jer, får at vide, hvad der foregår, og hvad det betyder, at vi har stemt på jer, så vi kan blive klar på, om vores valg af kandidat var det rigtige.

Det er ikke nok at høre om de gode hensigter op til valget - det er arbejdet efter valget, der tæller. At blive holdt i uvidenhed om dette er et demokratisk problem.

Vi vælgere ved godt, at der i et samarbejde må indgås kompromisser.

Vi kan godt forstå, når nogen siger "dette ville vi, men der var ikke flertal for det." Eller "dette gav vi afkald på, eller dette accepterede vi, fordi vi så opnåede noget andet, vi gerne ville."

Andetsteds i artiklen i Villabyerne siger Morten Løkkegaard: "Det (er) klart, at man ikke kan lave striptease i mørke. Hvis man vil have folk til at vide, hvad man står for, så bliver man nødt til at tale højt om det."

Det er så sandt, som det er sagt. Kære kommunalpolitikere, så gør det dog!