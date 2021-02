Lynetteholmen bliver en helt ny bydel i København, men det er urimeligt, hvis Gentofte Kommunes borgere skal betale en del af regningen, mener Rita Rahbek (DF). Foto: By og Havn

DEBAT: Lynetteholmen er Københavns Kommunes sag

Villabyerne - 25. februar 2021 kl. 07:33 Af Rita Rahbek, lokalformand for Dansk Folkeparti i Gentofte Kommune Kontakt redaktionen

Det er en åbenlys provokation, at både Gentofte og andre kommuner i hovedstadsområdet skal være med til at finansiere et kommunalt anliggende i Københavns Kommune; nemlig anlægget af Lynetteholmen, som skal skaffe plads til boliger og udvikling i en kommune med mangel på plads; nemlig København.

Det indebærer etableringen af en kunstig ø og som konsekvens heraf også en omlægning af spildevandsrør, som blandt andet involverer selskaberne Biofos og Novafos, som Gentofte Kommune er medejer af. Men denne regning bør være selskaberne uvedkommende. Hverken selskaberne eller Gentofte Kommune har besluttet at anlægge Lynetteholmen.

Som en selvfølge bør det være bygherren, der afholder alle afledte udgifter i forbindelse med anlægget af et projekt, og det skal naturligvis også gælde her. Det er Københavns Kommune, som kommer til at høste gevinsten af 35.000 nye beboere og ligeså mange arbejdspladser - og 20 omegnskommuner, som altså skal betale en del af regningen.

Lovforslaget lader til at hvile på et løst grundlag, som kræver en nærmere juridisk vurdering; nemlig vedrørende det såkaldte gæsteprincip, som Transport-og Boligministeriet mener kan bruges som begrundelse for at lade Gentofte og andre kommuner være med i finansieringen. Men gælder dette også til vands? Svaret blafrer i vinden og skal undersøges.

Hertil kommer en urimelig kort høringsfrist og en manglende retssikkerhed. En frist på under en måned er ganske enkelt under al kritik. Jeg vil tage sagen op med Dansk Folkeparti på Christiansborg. Den ansvarlige minister må redegøre for rimeligheden i, at en stor del af regningen havner hos en række kommuner, som ikke har den ringeste interesse i Lynetteholmen - og det må da også undersøges, om høringsprocessen kan betegnes som fair med hensyn til kort frist og en mulig manglende klageadgang.

Gentofte Kommunes borgere trækker i forvejen en ganske stor del af slæbet i den kommunale udligningsordning. Det er i princippet retfærdigt, at denne udligning finder sted.

Men kommunens borgere skal ikke medfinansiere et anlæg, som kun nabokommunen København kommer til at drage nytte af i fremtiden.

