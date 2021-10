Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Lukket inde i eget hjem Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Lukket inde i eget hjem

Villabyerne - 12. oktober 2021 kl. 15:41 Af Hanne Ingerslev, Ordruphøjvej 32, Charlottenlund Kontakt redaktionen

Den 6. september i år snublede min 95-årige kæreste Fradley Garner på vej ud af vores hus, Ordruphøjvej 32. Han blev forskrækket og turde den næste dag ikke gå ud på den hjemmelavede rampe af en bordplade, som vi havde forsøgt os med.

Den 7. september ringede jeg til kommunens hjælpemiddelafdeling. Der blev jeg skrevet på en venteliste til en rampe (en handicapvenlig indgang).

Den 13. september rykkede jeg for rampen. Jeg var meget utålmodig efter at få min kæreste med mig ud. Han var til gengæld ved at blive helt apatisk.

Jeg fik at vide, at vi måske ikke var berettigede til en rampe. Man var nødt til at sende et menneske ud for at se på forholdene. Den 29. september og 1. oktober prøvede jeg at rykke igen. Der var uklarhed om hvilket menneske, der skulle sendes, og nu er jeg alvorligt træt!

Jeg savner oplevelserne med min kæreste uden for huset. Tidligere var vi næsten hver dag nede hos Joe and the Juice. Fradley så på damer, jeg så på børn, og bagefter drøftede vi vores iagttagelser. Han er blevet så opgivende, at han ser ganske uforstående ud, når jeg nævner Joe and the Juice

Jeg kan garantere for, at det er vigtigt med mange slags oplevelser for gamle mennesker.

Det er meget mærkeligt at opleve et svigt fra kommunen. Ellers bliver vi behandlet fantastisk godt både af hjemmeplejen og sygeplejen.

Jeg håber, det vil lykkes os at komme ud af husets overbeskyttende hygge.

Svar fra afdelingschef Tina Roikjer Køtter, Pleje og sundhed i Gentofte Kommune:

Vi forstår godt, at ventetiden i forbindelse med ansøgning om et hjælpemiddel føles lang.

Vi kan dog ikke bevilge eksempelvis en rampe, før en faglig medarbejder besøger hjemmet og vurderer behovet og hvilket hjælpemiddel, der vil være det rette.

I perioder er der desværre ventetid på hjemmebesøg, og vi arbejder derfor på at kunne give borgeren en dato hurtigst muligt, selv om denne ligger nogle uger frem i tiden.