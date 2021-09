DEBAT: Luk hullerne i velfærden

At flytte sådanne hegnspæle i vores sundhedspolitik er ikke ligetil og ikke noget, en kommune som Gentofte kan gøre alene. Men vi har før gået forrest, når hullerne i vores velfærdssamfund skulle lukkes: Eksempelvis er vi i SF stolte af, at vi har været med til at sikre, at Gentofte siden 2019 har tilbudt gratis psykologhjælp til unge under 25. At vi gik forrest sammen med andre kommuner i denne kamp for lighed i vores sundhed rykkede opfattelsen i offentligheden, og viste, at det kunne lade sig gøre. Uden dette tror jeg ikke at centrum-venstre i Folketinget i 2020 ville have vedtaget det nationale tilbud om gratis psykologhjælp til unge.