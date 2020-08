Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Luk for kassen til tyverireformen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Luk for kassen til tyverireformen

Villabyerne - 07. august 2020 kl. 15:00 Af Colette Brix, formand for DESA - Dansk Erhvervssammenslutning

Nu skal Gentoftes borgere snart til lommerne igen, for vi er dømt til at betale til Frederikshavn Kommune og Hjørring Kommune og alle de andre socialdemokratiske og Venstre-kommuner, også selvom det viser sig, at deres borgeres rådighedsbeløb kan være op til 15.000 kr. højere om måneden end her i Gentofte Kommune.

Det må da siges at være noget af en forskel. Og når det gælder administrationsomkostningerne, så er vores borgmester Hans Toft konservativ cool.

Han bruger meget færre penge til administration og fryns pr. indbygger end mange af "tyverireformens" modtagerkommuner, så det ville være helt på sin plads, at "på-røven-kommunernes" borgmestre kom i erhvervspraktik hos borgmester Hans Toft og hans stab.

For der er vel ikke en levende sjæl, der ikke er af den mening, at hvis effektiviteten er dårlig samtidig med høje administrationsomkostninger - og samtidig med at borgernes rådighedsbeløb er større i modtagerkommunerne end i de evigt malkede kommuner - så er der noget rivruskende galt.

Det behøver man da ikke at være fra Gentofte for at kunne forstå. Og ønsker modtagerkommunerne flere kroner til velfærd, så må de arbejde noget mere, og jo mere arbejde, jo rigere bliver de.

Afhængigt af hvilket parti, man tilhører, kan man så vælge at sætte kikkerten for det blinde øje og lave en politisk lokumsaftale, det er såmænd set før.

Men når man er med til et plyndringstogt mod en kommune for milliarder af kroner, uden at nogen flover sig over at indkassere kassen og uden så meget som at blinke, så må man forvente, at borgerne, der jo skal betale regningen, kommer ud af hullerne - mere civiliserede malkekøer er vi ikke i Gentofte.

Der burde lukkes med lås og slå for pengekassen og ikke sendes en eneste krone mere fra Gentofte Kommune, for også her i kommunen føler mange borgere sig decideret røvrendt. Det er lige før, at vi skal være taknemmelige her i Gentofte for, at vi stadig har vores stemmeret.