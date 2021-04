DEBAT: Lokalplan om grønne hække vedtaget - og så til støjplagen

Her taler jeg om det faktum, at der i de seneste måneder er skrevet meget om den trafikstøjplage, som 30 procent af kommunens beboere lider under. Dog undrer det mig, at der først ved et støjniveau på 68 db gives dispensation for højden for faste hegn. Så vidt jeg kan se, fastslår Miljøstyrelsen, at boliger, institutioner med videre ikke bør have et støjniveau på over 58 db.