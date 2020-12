Old, red grunge wood panels used as background Foto: Stefan Holm/stefanholm - stock.adobe.com

DEBAT: Lokalhistorisk arvestykke i Vangede nedrives

Villabyerne - 18. december 2020 kl. 13:52 Af Allan Henriksen, Nymosevej 20, Gentofte Kontakt redaktionen

Gentofte Kommune har netop givet tilladelse til nedrivning af et af Vangedes prisbelønnede og bevaringsværdige huse.

Der er er tale om huset Nymosevej 3. Et af de få bevarede eksempler på de mindre kolonihaveagtige træhuse, der engang udgjorde en stor del af Vangedes identitet. I dag er næsten alle væk.

Dan Turèll skriver i Vangede Billeder:

"Der var mængder af marker og tomme lodder dengang, og man kunne få en lille billig mose-byggegrund og så tømre små huse sammen ...".

"Et af de allerførste rigtige huse der blev bygget (... ) var lavet af bar kasserede døre og vinduer og vægge fra en af dansepavillonerne på Bakken ...".

En beskrivelse, som netop omfatter adressen Nymosevej 3. Dog med den tilføjelse, at der her er tale om et præmieret arkitektonisk lille mesterværk af Mogens Gottschalck-Hansen.

Huset er et sjældent fint udtryk for den håndværker- og arbejderkultur, der prægede Vangede og indgår derfor også i dag som et naturligt stop ved ekskursioner i Dan Turèlls fodspor.

Der er altså tale om et sjældent lokalhistorisk arvestykke med en bevaringsklausul så sent som fra 2008.

Dette ignoreres nu af kommunen med bl.a. følgende bemærkning:

"Der findes eksempler på denne bygningstype andre steder i landet, fortrinsvis i sommerhusområder."

Hermed udvises en bemærkelsesværdig mangel på forståelse for Vangedes særlige karakter og bygningshistorie.

Eller med Dan Turèlls ord:

"Det gamle Vangede er der ellers ikke så meget af ... . Og de gamle huse bliver slagtet efterhånden til fordel for ejerlejligheder og fed spekulation, der bliver kørt fra villavejene som sædvanlig. Der er ikke så meget, der får lov at blive gammelt i sådan et kvarter. ... Og forandringerne sker hele tiden hen over hovedet på dem, der bor der. De bliver aldrig spurgt. Der bliver handlet, når og som det passer de skiftende magthavere i Gentofte."

I dag er de umiddelbare naboer blevet spurgt, men politikerne er ikke blevet klogere?

Dan Turèll må vende sig i sin grav.