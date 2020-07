Vor læser blev ikke klogere på Morten Løkkegaards politiske projekt af at læse Villabyernes interview med V-politikeren 1. juli.

DEBAT: Løkkegaard på slingrekurs, og det er der ikke brug for pt.

Villabyerne - 10. juli 2020 kl. 19:12 Af Carsten Petersen Ordrupvej 67b, 3.th. Charlottenlund Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Villabyerne bragte 1. juli en mere end halvsides artikel på side to om Morten Løkkegaard og hans holdninger til den aktuelt førte politik i kommunen. Han er spidskandidat til Venstres borgmesterpost her i kommunen. Efter at have læst artiklen, er jeg "et stort spørgsmålstegn".

Blandt andet udtaler Løkkeggard, at han ser det som en opgave at gøre Venstre større i Gentofte. Ja, klart, det ville jo være interesant, hvis han havde sagt det modsatte.

Løkkegaard er et kendt ansigt gennem mange års medvirken i de landsdækkende medier og var rigtig god tidligere til at formidle sine nyheder via tv, men lige nu skaber han mere forvirring end klarhed.

Hvad Venstre lige nu står for kommunalpolitisk i Gentofte, er jeg ikke blevet klogere på via Villabyernes artikel. Og pt. midt i coronakrisen har vi borgere brug for fast og handlekraftig politik.

Andreas Weidinger er et relativt nyt kort i Gentoftes kommunalpolitik. Han melder altid klart og kort ud, og han kender ifølge citat til Villabyerne ikke noget til Løkkegaards holdninger til lokalpolitiske emner, og det er jo lige præcist det, vi har brug for.

Altså lokalt baserede politikere og erhvervsfolk - og meget gerne med fast base i Gentofte - og ikke i Bruxelles. Utroligt, at Løkkegaard får så megen spalteplads i vores lokalavis.