Læserbrevskribenten mener ikke, dobbeltmandater - som det Morten Løkkegaard (V) har - i sig selv er noget problem.

DEBAT: Løkkegaard i stormvejr - rimeligt eller ej?

Villabyerne - 16. juli 2020 kl. 18:58 Af Carsten Petersen, Ordrupvej 67b, 3.th., Charlottenlund Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I seneste udgave af Villabyerne (8. juli, red.) blev Morten Løkkegaard udsat for en regulær shitstorm, af såvel chefredaktøren som af tre læserbrevsskribenter, inklusive mig selv.

Kritikken gik på Løkkegaards dobbeltrolle, som dels medlem af kommunalbestyrelsen i Gentofte, dels medlem af Europa-Parlamentet, en dobbeltrolle, der tilsyneladende har gjort det svært for Løkkegaard at passe jobbet ordentligt i Gentofte Kommune. Listen indeholder Løkkegaards fraværsprocenter i de forskellige udvalg. For god ordens skyld burde man i artiklen også have listet alle øvrige medlemmers fravær for at vurdere, om der tegner sig et mønster.

Ifølge Roger Buch, ekspert i kommunalpolitik ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, er der ingen principielle problemer ved en sådan dobbeltrolle, blot det ikke går ud over varetagelsen af opgaverne i kommunalt regi.

Og det ser det ud til at have gjort i Løkkegaards tilfælde. Ikke underligt, for mødeplanen i EU er yderst stram.

Det årlige honorar for det internationale arbejde andrager godt 600.000 kroner, mens det for et kommunalbestyrelsesmedlem herhjemme ligger på godt 100.000 kroner.

I betragtning af, at de samlede kommunale udgifter udgør cirka 75 procent af det samlede offentlige budget i Danmark, er et sådant honorar for landets kommunalbestyrelsesmedlemmer beskedent. Jeg var nok lige lovligt hurtigt ude med med min kritik af Løkkegaard, og vi har i den grad brug for dygtige folk som Morten Løkkegaard i det kommunale arbejde - på fuld tid. Det vil dog kræve en helt anderledes honorering, end tilfældet er lige nu for at holde yderst kvalificerede personer som Løkkegaard inde i den kommunale verden.

Villabyerne har givet bolden op til debat, og så må vi se, hvem der griber den.