DEBAT: Liberalt chok - Enhedslisten har ret

Villabyerne - 01. juli 2021 kl. 16:51 Af Kasper Heumann Kristensen, spidskandidat LA Gentofte, Phistersvej 24, 4, Hellerup Kontakt redaktionen

Der er bestemt langt mellem de øjeblikke, hvor jeg må erklære mig 100 procent enig med Enhedslisten. Men ret skal også være ret, og når det sker, at der fra den front kommer så tiltrængte løsningsforslag til en demokratisk udfordring, som der nu gør, så skal jeg ikke være for fin til at bakke op.

Det drejer sig naturligvis om forslaget om en udvidelse af kommunalbestyrelsen i Gentofte fra 19 til 25 medlemmer, som Enhedslistens Frederik Dehlholm beskriver i Villabyerne, og som har været behandlet og stemt ned i slutningen af maj.

Det politiske landskab i Gentofte er naturligvis karakteriseret ved De Konservatives dominans. Det er jo demokratisk bestemt ved sidste kommunalvalg, så det er, som det skal være, men det siger samtidig sig selv, at den dominans naturligvis svækker det demokratiske arbejde i de fire år mellem valg, fordi De Konservative reelt ikke behøver at inddrage andre.

Gentofte Kommune er den kommune, som har færrest politikere sammenholdt med kommunens størrelse og dermed en høj spærregrænse. Det sikrer arbejdsro for De Konservative uden for meget bøvl, men til gengæld betyder det meget ringe repræsentation for de trods alt næsten 17.000 borgere, som ikke stemte konservativt i 2017.

I Liberal Alliance bryder vi os ikke om, at kommunen bruger for mange penge på administration, heller ikke når det kommer til kommunalbestyrelser.

Men på den anden side synes vi, at den demokratiske forbedring af den politiske sammensætning er så stor, at vi tilslutter os Enhedslistens forslag. Ikke for Enhedslistens skyld. Ikke for at gå imod De Konservative. Udelukkende for demokratiets skyld.

Så her er min invitation til Enhedslisten, Radikale og alle, der gerne vil være med: Forudsat valgt til november, lad os sammen stille forslaget igen, så den nye kommunalbestyrelse kan tage stilling til, om de vil svække eller styrke det demokratiske arbejde i Gentofte.

