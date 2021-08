DEBAT: Lad villavej være villavej

Jeg er stor tilhænger af, at vi udvikler vores bydelscentre og glæder mig over Ismageriets succes. Men med en kundesucces som denne må vi være lydhøre over for beboerne på de omkringliggende villaveje. Og når disse beboere bidrager konstruktivt med forslag til, hvordan man kan afhjælpe ulovlige parkeringer, ulovlig brug af horn og uacceptabel trængsel på en vej, der hovedsageligt er beregnet til beboerne, så skal vi politikere bakke op. To omgange af nudgingkampagner med plakater har nemlig heller ikke afhjulpet problemet.

Borgerne i Dyssegård er ikke de eneste med trafikale udfordringer. Generelt mener jeg, at vi skal blive bedre til at lytte og handle på de gener, borgerne oplever. Derudover skal vi genindføre et korps af parkeringsvagter hvor de store parkeringsproblemer er. Der er et stigende behov for at hjælpe god parkeringsadfærd på vej, og her hjælper det gevaldigt, hvis det igen får konsekvenser at blive taget på fersk gerning af teamet med bødehæftet.