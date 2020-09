DEBAT: Lad travbanen forblive, hvor den ligger

Gentofte Kommune er en attraktiv og grøn kommune, og travbanen bidrager til disse kvaliteter samt med mange arbejdspladser. Kommunen er formodentlig stolt over at rumme en så traditionsrig hestesportsarena som Charlottenlund Travbane.

Travsportens økonomi er vist ikke helt god. Men hvis travsporten ikke kan klare sig økonomisk på landets føren­de travbane gennem 130 år, så forekommer det umiddelbart svært at forestille sig, at det i højere grad skulle blive tilfældet med en anden placering af banen.

For år tilbage var der tanker om at flytte travbanen til et areal i Rødovre. En idé, som trods opbakning fra enkelte af sportens udøvere, heldigvis blev opgivet.

Til travsporten på Charlottenlund Travbane i modsætning til de fleste andre sportsgrene er knyttet megen historie og mange traditioner, som Travselskabet måske i endnu højere grad kunne fremhæve og gøre opmærksom på for at tiltrække flere gæster.

Konkurrencen primært på spillet er svær at vinde i en tid med mange andre fristende spillemuligheder. Forhåbentlig vil kommunen støtte sporten og dermed travbanens fortsatte eksistens på den nuværende adresse i stedet for at vente på muligheden for at afhjælpe kommunens boligmæssige udfordringer på en potentiel stor byggegrund.