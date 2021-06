DEBAT: Lad teenagerne sove længe

Teenagere skal have lov at sove længe, mener to håbefulde kandidater til efterårets kommunalvalg.

Villabyerne - 21. juni 2021 kl. 11:09 Af Ane Palsberg, Vangede Bygade 52, Gentofte, og Marie Brixtofte, Hellerupvej 82, Hellerup, kandidater for R ved KV21 Kontakt redaktionen

Teenagere har mange udfordringer. De har hormonerne, løsrivelsen fra forældrene, kampen for at høre til blandt jævnaldrende og det stigende karakter- og fremtidspres.

Men de har også en overset udfordring, og det er søvnen. Forskningen viser, at for at hjernen kan modnes korrekt, og gå fra at være en barnehjerne til at blive til en færdigdannet voksenhjerne med kognitive evner og abstrakt og logisk tænkning, så er det nødvendigt for hjernen at skrue ned for REM-søvnen og væsentligt op for NREM-søvnen.

For alle unge uanset kultur og geografi ændres døgnrytmen simpelthen: deres suprakiasmatiske kernes tidsregulering flytter sig gradvist fremad, således at de bliver friske om aftenen, først trætte ved midnatstid og har brug for den NREM-søvn, som man får i de lyse morgen- og formiddagstimer.

Hvis vi vil have, at vores unges hjerner skal udvikle sig bedst muligt, og sørge for, at de får nok søvn og nok af den rigtige søvn, som direkte vil fremme deres trivsel - så skal vi lade teenagerne sove længe. Både som forældre, men også som samfund.

Når vores unge skal møde kl. 8 eller 8.30 i skolen eller på gymnasiale uddannelser, svarer det til, at alle voksne skulle møde ind på arbejde kl. 5.15 hver dag. Vi kan godt regne ud, hvad det ville gøre ved vores humør, rummelighed og indlæring.

Med de tidlige mødetider fra 7. klasse til 3.g har vores unge kronisk søvnmangel, hvilket er særligt bekymrende, når det netop er puberteten, som er den mest sårbare livsfase for udviklingen af psykiske lidelser sådan depression, angst, skizofreni og selvmordstanker.

Politik kræver nytænkning, og vi vil kæmpe for at sætte skolerne fri, således at de får friheden til at indføre en senere mødetid. På den måde kan vi sikre rammerne for, at vores unges trivsel og udvikling får de bedste vilkår.