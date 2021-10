Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Lad os skabe sammenhæng i sundhed Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Lad os skabe sammenhæng i sundhed

Villabyerne - 20. oktober 2021 kl. 15:57 Af Kristine Kryger, spidskandidat for Radikale Venstre til kommunalvalget og kandidat til regionsvalget og Karin Friis Bach, spidskandidat for Radikale Venstre til regionsvalget Kontakt redaktionen

Alt for mange mennesker i Danmark risikerer at blive tabt mellem to forvaltninger, når de udskrives fra et hospital og skal fortsætte med hjælp til pleje eller genoptræning i kommunen.

Det skyldes bl.a., at der ikke i alle tilfælde deles data mellem kommune og region, og at personalet ikke altid får talt sammen.

Så kan det f.eks. være svært for plejehjemmet at vide, hvad der er sket for Otto på 86 i den korte tid, han var indlagt - eller hvad de på rehabiliteringscentret skal være opmærksomme på hos Marie på 91 efter operationen.

Det vil vi radikale gerne gøre bedre! Der skal være bedre sammenhæng i de nære sundhedstilbud. Vi ser meget gerne en planlagt glidende overgang fra hospitalsopholdet til eget hjem eller plejehjem. For indlæggelserne bliver kortere og kortere, og vi skal sikre, at der stadig er den rigtige hjælp at få efter udskrivelse.

Det ville f.eks. hjælpe meget, hvis hospitalspersonalet stadig sørger for Otto og Marie i et par døgn efter, han er blevet udskrevet fra hospitalet, og hvis kommunens sygeplejersker altid er med i udskrivelser. Det vil gøre det være trygt at blive udskrevet. Og det er trods alt derhjemme, de fleste har det bedst.