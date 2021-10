Det er facader som denne, læserbrevskribenten vil gå op imod. Arkivfoto: Jesper Bjørn Larsen

DEBAT: Lad os lave flere lokalmarkeder og stoppe butiksdøden

Villabyerne - 22. oktober 2021 kl. 14:50 Af Mads Justsen (V), kandidat til kommunalvalget, Ermelundsvej 129a, Gentofte Kontakt redaktionen

I Gentofte Kommune er vi stort set forskånet for intetsigende byplanlægning og hvad deraf typisk følger: uskønne butiksarkader og velplanlagte, livløse offentlige rum, der emmer af forstad.

Kommunen har meget forskelligartede handelsstrøg med hver deres særpræg. Vangede Bygade tilbyder noget andet end Gentoftegade, der på sin side adskiller sig meget fra Strandvejen.

Desværre går udviklingen den forkerte vej. Vi oplever butiksdød, genbrugsbutikker tager over på centrale adresser, og f.eks. Ordrupvej og Gentoftegade mister sine steder den puls og det liv, der skal til for, at man har lyst til komme forbi. Handelsstrøgene er udfordret af den digitale økonomi, som har ført til stadig mere e-handel og mindre fysisk salg. Den bekvemme nærhed til København gør også, at vi indimellem glemmer mulighederne lige rundt om hjørnet.

For Venstre er det vigtigt, at Gentofte fortsat har et levende handelsliv og en bredde i udvalget af forretninger og specialbutikker. Svaret er ikke at gå til kamp mod e-handel og skrue tiden tilbage. Skal vi bevare vores forretningsliv, skal vi fra politisk side gå målrettet til værks og strategisk satse på at skabe mere liv i vores byrum. Vi skal ikke være bange for at tænke nyt og udfordre vanetænkningen.

Venstre foreslår, at der udvikles en ny model for lokalmarkeder. Vi har lovende erfaringer fra Skovshoved Havn. Dem skal vi bygge videre på. Der skal gives langt større fleksibilitet til etablering af midlertidige markeder, pop-up shops og serveringssteder ude og inde. De kan bidrage til at skabe opmærksomhed og få folk ud af husene. Dette vil også have en positiv effekt på de almindelige butikker.

Jeg foreslår derfor også, at vi genbesøger vores lokalplaner og gør sagsbehandlingen af ansøgninger om disse tiltag langt mere smidig. Der er brug for mere frihed og flere muligheder.