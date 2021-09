Der skal bygges en ny svømmehal for at få plads til et 50 meter bassin, og det er der mange, der ønsker.

DEBAT: Lad os få mest svømmehal for pengene

Villabyerne - 21. september 2021 kl. 11:56 Af Hanne og Søren Rostock, Marlene Vind og Kristian Kjeldsen, Tine Maria Winther, Julie Hasløv Frankel, Nikolaj Hermann, m. fl. Kontakt redaktionen

Diskussionen om ny svømmehal bør genstartes. Lige nu er et opgaveudvalg ved at se på indretningen af et 25 meter bassin på Kildeskovshallens i forvejen begrænsede område. Men det er en halv løsning - som ikke er fremtidssikret. I en rapport som Niras har udarbejdet for Gentofte Kommune i 2018, som først nu er offentliggjort, konkluderes det, at det er billigere og bedre at bygge et 50 meter bassin i Gentofte Sportspark.

Det fremgår af rapporten, at både offentlige gæster og foreninger ønsker at udvide svømmefaciliteterne med et ekstra 50 m bassin og et eller to varmtvandsbassiner. Det fremgår også at "i Gentofte Sportspark kan man få den løsning, der kan give mest svømmekapacitet(...) I Gentofte Sportspark er pladsforholdene bedre, og det er muligt at få bedre klubforhold. Der er en lidt mindre risiko i relation til jordforholdene(...)Og Gentofte Svømmeklub foretrækker en placering ved Gentofte Sportspark".

Faktum er, at ved at bygge svømmehal i Sportsparken kan vi opnå et billigere og bedre 50 meter konkurrencebassin og varmtvandsbassin til gavn for elitesvømmere, klubber, skolebørn og borgere. Borgerne fra Vangede og Dyssegaard vil få bedre adgang til svømmehal. Kapaciteten i Kildeskovshallen vil forbedres til gavn for borgerne i Hellerup, Charlottenlund, Klampenborg, mv. Det er med andre ord en god løsning for alle i Gentofte!

Heldigvis er der rigtig mange borgere, der bakker op om et 50 meter bassin. Og meget få, der ønsker et 25 meter bassin, jf. de seneste afstemninger i Vangede og Dyssegård Facebook grupperne. Flere kommunalpolitikere lytter. Det skaber mulighed for, at vi ikke skal nøjes med en halv løsning, som netop nu er på tegnebrættet.

Og det giver mulighed for at bevare det grønne område med smukke træer omkring Kildeskovshallen, som ellers vil blive plastret til med beton.

Vores opfordring er derfor til politikerne: Genlæs rapporten. Udskyd beslutningen. Undersøg mulighederne for at give os den rigtige løsning - et 50 meter konkurrencebassin, varmtvandsbassin, mv.