Naboer undrer sig over politikernes beslutning om at udvide Kildeskovshallen fremfor at bygge en ny svømmehal ved Gentofte Sportspark. Foto: Jesper Bjørn Larsen

DEBAT: Lad os få en ny vurdering af placering af svømmehal

Villabyerne - 18. september 2021 kl. 11:52 Af Anita og Jørn Mayntzhusen, Adolphsvej 24 stuen, Gentofte Kontakt redaktionen

Som naboer til Kildeskovshallen har vi en naturlig interesse i svømmehalsprojektet, eftersom samtlige huse i ejerforeningen med front mod Adolphsvej fik svære sætningsskader ved hallen tidligere byggeprocesser. Men med det sagt støtter vi som sportsaktive fuldt ud projektet om mere vandtid i kommunen, og som borgere ønsker vi den bedste udnyttelse af skattekronerne.

Indlægget fra Anne og Jesper nævner overvejende to årsager til, hvorfor den bedste placering er ved Kildeskovshallen: Arkitektur og økonomi. Men arkitekturen forringes i forhold til nu. Slot- og Naturstyrelsen har vist reelt sagt nej 3-4-5 gange.

Forskellen i driftsomkostninger for rapportens scenarier er maksimalt 1-3 mio. kr årligt (før optimeringer). For et projekt til 120 mio kr ser vi ikke det som afgørende. Specielt ikke, når et 25 meter bassin ikke fjerner det grundlæggende problem, og når der er store usikkerheder om opførelsesomkostninger og drift.

Projektet kan højst udskyde opførelsen af et nyt bassin 5-10 år og så er Kildeskovshallen helt sikkert udelukket. Så koster det igen 120 mio kr svarende til 40-80 års forskel i driftsudgifter. Niras hidtil gemte rapport fra 2018 konkluderer klart: "... ud fra de givne forudsætninger, så står det klart, at et nyt anlæg i Gentofte Sportspark vil give den største kapacitetsmæssige gevinst for Gentofte Kommune og brugerne i forhold til investeringen. "

GSK skriver i Niras rapporten: "At bruge 100+ mill. på et nyt 25m bassin vil vi ikke betragte som en succes, da det langt fra vil løse vores vandproblem og ventelister. Gentofte Svømmeklubs venteliste er på 300 (nu vist 600) personer".

Så vi undrer os stærkt over hvordan man kommer fra rapportens konklusion om at det er bedst at bygge ved Gentofte Sportspark, til et opgaveudvalg som udelukkende ser på Kildeskovshallen.

Opfordring: Ny vurdering af scenariet 25 m bassin ved Kildeskovshallen versus 50 m bassin ved Sportsparken.