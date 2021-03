Charlotte Dahl fra Dansk Folkeparti slår i et debatindlæg til lyd for, at Gentofte får en kirkegård til kæledyr. Pressefoto

DEBAT: Lad os få en kirkegård for vores kæledyr

Villabyerne - 29. marts 2021 kl. 14:24 Af Charlotte Dahl, spidskandidat for DF, Schimmelmanns Have 19, 2930 Klampenborg Kontakt redaktionen

Mange her i Gentofte har kæledyr. Katte, hunde eller kanariefugle kan være en fantastisk glæde i hverdagen. Man knytter bånd til sine kæledyr som et lille medlem af familien.

Selv har vi fire hunde, og jeg ved, det er en sorg, når én falder fra. De bliver en del af hele ens familie og hverdag, og når de dør, er det derfor også en sorg, der mærkes i hele familien.

Alligevel har vi ikke her i Gentofte sikret nogen god måde, hvor vi kan skille os af med vores elskede små venner.

Her hos os har vi heldigvis en have, og jeg ved præcis, hvor vores afdøde hunde igennem tiden ligger begravet.

Men mange her i kommunen bor i lejlighed eller er uden have. Og mange har kæledyr af en størrelse, som ikke gør det muligt at begrave dem i egen have. De er dårligt stillet, når den tid kommer.

Derfor mener jeg, at vi i Gentofte bør oprette en egentlig kirkegård for vores kæledyr. Hvad end det er en hund, kat, kanin eller andet, så ved alle, der har knyttet bånd til et kæledyr, at det kan være et stort tab. For os selv, for børn og børnebørn.

Især for de mange, der ikke har mulighed for at begrave deres afdøde kæledyr i egen have, vil det være en god måde at kunne komme igennem sorgen, hvis vi havde en lille kirkegård til vores afdøde kæledyr.

Selvfølgelig skal det ikke økonomisk ligge kommunen til last.

Jeg tænker, at man kan leje sin lille plads for en periode på et år ad gangen - og det skal der naturligvis betales for. På den måde kan udgiften ved en sådan kirkegård finansiere sig selv.

Men vi har brug for, at kommunen går forrest og finder et område, der er egnet. Det kunne passende være ved Bernstoffsparken, hvor mange hver dag lufter deres hund. (Forkortet af red.)