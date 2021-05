Foto: Thomas Olsen

DEBAT: Lad Gentofte blomstre

Villabyerne - 31. maj 2021 kl. 10:04 Af Troels Stru Schmidt, folketingskandidat for SF i Københavns omegn Kontakt redaktionen

Hvad skal vi gøre med alle de forældreløse stykker grønt i Gentofte, som ingen tager sig af? Og alle de fortabte pletter asfalt, som ligger uudnyttet hen mellem cykelstier og fortorve, langs stier og ved kommunale bygninger?

De skal da adopteres af Gentoftes borgere, som har lyst til at få lidt grønt mellem fingrene! Lad os få en ordning med mikro-byhaver, hvor alle byens borgere kan få tildelt et lille stykke grønt, som kan sås med blomster eller et stykke asfalt, hvor man kan stille et højbed.

Gentofte er tæt bebygget, så hver kvadratmeter tæller for at gøre byen mere grøn. Kommunen kunne tildele frø-poser med vilde blomster og spare pengene på græsklipning og pasning.

Vi er jo mange, der elsker Gentoftes byliv, men også kan have behov for at få lidt jord under neglene. Faktisk er bynatur så vigtigt, at det er en officiel del af sundhedsmyndighederne strategi for at holde mennesker sunde og raske, for grønne områder mindsker stress, depression og selv demens.

Hvis Gentoftes borgere får ansvaret for små grønne pletter, vil de vokse og spire og blive skønnere. Flere kommuner har lignende ordninger, blandt andet på Frederiksberg, og det er ikke kun for fornøjelsens skyld.

Vi står midt i en naturkrise, hvor sommerfugle og bier forsvinder fra vores natur. Faktisk er 12 danske arter af sommerfugle og tre fjerdedele af alle bier helt forsvundet de seneste årtier. Kan mikro-byhaver gøre en forskel her? Ja, absolut! Byen er en ørken for bier og sommerfugle, og små oaser gør hele forskellen for, at de kan hvile sig og finde føde.

Lad Gentofte blomstre.