DEBAT: 'Kvindeundertrykkelsen' er en af de moderne tiders største løgne

Er hun også ked af, at der mangler kvinder iblandt blikkenslagere, bygningsarbejdere og kloakrensere samt at det er mænd, som har de fleste dødbringende ulykker på arbejdspladsen?

Mens de fleste sygeplejersker er kvinder, og mænd begår de fleste selvmord, er hendes retfærdighedssans udfordret af, at 93 procent af fængselsbefolkningen er mænd, og at der skulle gøres noget for at mandstallene og kvindetallene bliver lige bag tremmerne?