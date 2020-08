Aarhus Kommunes borgere er tvunget til at bære mundbind frem til den 1. september. Men hvad med resten af landet? En læser har taget andre forholdsregler for at undgå at blive smittet. Foto: Ernst van Norde/Ritzau Scanpix Foto: Ernst van Norde/Ritzau Scanpix

DEBAT: Korrekt adfærd er vigtigere end mundbind

Villabyerne - 14. august 2020 kl. 18:44 Af Jan Valeur Dalstrøget 64, 1.th, Dyssegård

Holger Hagelberg undrer sig i et læserbrev den 5. august over, at ikke flere i Gentofte bærer mundbind og efterlyser en forklaring. Nu kan jeg naturligvis ikke svare for andre end mig selv, men når jeg har valgt ikke at gå med mundbind hverken i Gentofte eller andre steder, er der to primære årsager, en rationel og en mere irrationel.

Rent rationelt: Budskaberne omkring begrænsningerne af coronasmitten har været mange, men det afgørende har hele tiden været, at vi allesammen holder afstand til hinanden i det offentlige rum (og holder en god håndhygiejne). Gør vi det, bliver vi heller ikke smittet.

Nu er jeg pensionist og dermed så privilegeret, at jeg kan indrette mig efter forholdene og stort set undgå nærkontakt med fremmede ved f.eks. kun at købe ind få gange om ugen og gøre det tidligt om morgenen, hvor der stort set ingen kunder er i dagligvarebutikkerne, undlade at benytte kollektiv trafik, lade være at rejse til udlandet og afholde mig fra at ses med andre mennesker end min nærmeste familie og nogle meget få venner, som jeg ved passer lige så meget på, som jeg selv.

Det koster på den sociale konto, men det føler jeg mig mest tryg ved.

Undersøgelser viser, at mundbind har en beskyttende effekt og kan være et godt supplement - men ikke et alternativ - til at holde afstand.

Når jeg i dagligdagen gør som beskrevet, mener jeg ikke, at det vil ændre meget også at gå med mundbind, hverken for andre mennesker eller for mig selv. Selv da coronaen toppede i foråret, lykkedes det ret hurtigt at få smittetallet bragt ned igen, selv om kun ganske få den gang brugte mundbind.

Men hvis nogle føler, at det giver dem en større tryghed at gå med mundbind, er det da fint at gøre det, når blot man stadig husker at holde afstand.

Min mere irrationelle modstand mod at gå med mundbind bunder i, at jeg er opvokset i en kultur, hvor man møder hinanden med et åbent og utilsløret ansigt. Et scenarie, hvor vi alle går rundt med delvis tildækkede ansigter og agerer, som om vi befinder os i et eller andet katastrofe-setup, er for mig et skrækscenarie, som jeg aldrig håber at komme til at opleve blive en ny tids hverdag.

Disse ord blot for at give Holger Hagelberg svar på sit spørgsmål, ikke for at sætte gang i nogen form for diskussion for eller imod mundbind. Det er heldigvis indtil videre den enkeltes eget valg.

En slutbemærkning af mere teoretisk art er, at vi jo faktisk har en lov om maskeringsforbud. Er det rent principielt ikke i strid med denne lov at bære mundbind i det offentlige rum?