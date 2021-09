DEBAT: Kontanter betyder frihed

I Villabyerne fra 25. august skriver Carsten Petersen, at "Den kontante frihed er intakt". Dette er nok rigtigt - endnu. Dog vil jeg i den sammenhæng gerne nævne en melding fra Danmarks Radio fra juli i år, hvor 'Dansk Erhverv' helst vil have loven ændret, så det bliver muligt at afvise kontanter i fremtiden. Meldingen med titlen "Erhvervsliv vil have lov til at afvise dine kontanter efter færre kontantbetalinger under nedlukning". Kan muligvis stadigvæk findes på DR.dk.